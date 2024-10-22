



В Октябрьском районе Волгоградской области Renault Logan вылетел с трассы и опрокинулся. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в результате аварии водитель и 16-летняя пассажирка были госпитализированы.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером на 25 километре трассы «Октябрьский - Васильевка».

Водитель иномарки не справился с управлением и совершил съезд на правую обочину с последующим опрокидыванием.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области