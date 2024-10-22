Экология

В Волгоградской области высадят 150 тысяч акаций, дубов и сосен

Экология 22.10.2024 07:53
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22.10.2024 07:53


В Волгоградской области осенью планируется высадить 150 тысяч деревьев в рамках акции «Сохраним лес». Как сообщает V102.RU со ссылкой на облкомприроды, пополнение лесного фонда затронет все 22 лесничества региона. 

Самые масштабные работы пройдут на территории Ольховского, Алексеевского, Калачевского и Подтелковского лесничеств.

– Высадят акации, дубы, катальпы, сосны крымские и другие районированные породы. Акция обещает стать рекордной как по количеству саженцев, так и по числу участников, – заявили в профильном комитете. 

Отметим, в прошлом году в рамках акции было высажено почти 140 тысяч молодых деревьев, а за все время – уже более 410 тысяч. 

Фото: администрация Волгоградской области

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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