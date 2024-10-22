В Волгоградской области высадят 150 тысяч акаций, дубов и сосен





В Волгоградской области осенью планируется высадить 150 тысяч деревьев в рамках акции «Сохраним лес». Как сообщает V102.RU со ссылкой на облкомприроды, пополнение лесного фонда затронет все 22 лесничества региона.

Самые масштабные работы пройдут на территории Ольховского, Алексеевского, Калачевского и Подтелковского лесничеств.

– Высадят акации, дубы, катальпы, сосны крымские и другие районированные породы. Акция обещает стать рекордной как по количеству саженцев, так и по числу участников, – заявили в профильном комитете.

Отметим, в прошлом году в рамках акции было высажено почти 140 тысяч молодых деревьев, а за все время – уже более 410 тысяч.

Фото: администрация Волгоградской области

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»