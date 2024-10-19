Служебная собака унюхала гашиш в рейсовом автобусе Саратов – Грозный





В Волгоградской области на посту ДПС задержали 32-летнего пассажира рейсового автобуса, следовавшего из Саратова в Грозный. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на волгоградское ГУ МВД России, мужчина перевозил наркотик.





По информации главного управления МВД России по Волгоградской области, автобус Setra был остановлен накануне вечером инспекторами отдельного батальона ДПС областной Госавтоинспекции в Светлоярском районе. Злоумышленника вычислила служебная собака при осмотре салона.

– Собака подала полицейским знак, что у одного из пассажиров может находиться запрещённое вещество. В ходе личного досмотра 32-летнего мужчины был обнаружен сверток с веществом. Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра главка МВД, показала, что содержимым свертка является наркотическое средство – гашиш, – сообщили в пресс-службе управления.

В настоящее время полицейскими по данному факту проводится проверка.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области