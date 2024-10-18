



Житель Волгограда Рамиль Якубов получил 10 с половиной лет в колонии строгого режима за склонение родственников к помощи террористам. Приговор, сообщает ТАСС, постановил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

В частности, сообщается, что Якубов фактически руками руками своего сына и матери перевел средства в пользу запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

– В 2022 году подсудимый через интернет связался со своим родным братом, проживающим за пределами РФ и принимающим участие в деятельности запрещенной международной террористической организации. Брат сообщил о необходимости оказания финансовой помощи МТО «ХТШ». Якубов, находясь в Волгограде и получив от брата необходимые реквизиты электронной платежной системы, передал своему сыну денежные средства и попросил его, а также мать пополнить электронный кошелек, что они и сделали, – цитирует ТАСС пресс-службу военного суда.

Как сообщает ИА «Высота 102», уголовное дело в отношении Якубова было возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области и расследовалось по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к содействию террористической деятельности) следственным отделом волгоградского УФСБ.

Первые три года десятилетнего заключения житель Волгограда, по решению Южного окружного военного суда, должен провести в тюрьме. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.