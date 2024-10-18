Расследования

ТАСС: волгоградец получил 10 лет за склонение сына и матери к содействию террористам

Расследования 18.10.2024 20:13
0
18.10.2024 20:13


Житель Волгограда Рамиль Якубов получил 10 с половиной лет в колонии строгого режима за склонение родственников к помощи террористам. Приговор, сообщает ТАСС, постановил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. 

В частности, сообщается, что Якубов фактически руками руками своего сына и матери перевел средства в пользу запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

В 2022 году подсудимый через интернет связался со своим родным братом, проживающим за пределами РФ и принимающим участие в деятельности запрещенной международной террористической организации. Брат сообщил о необходимости оказания финансовой помощи МТО «ХТШ». Якубов, находясь в Волгограде и получив от брата необходимые реквизиты электронной платежной системы, передал своему сыну денежные средства и попросил его, а также мать пополнить электронный кошелек, что они и сделали, – цитирует ТАСС пресс-службу военного суда. 

Как сообщает ИА «Высота 102», уголовное дело в отношении Якубова было возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области и расследовалось по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к содействию террористической деятельности) следственным отделом волгоградского УФСБ.

Первые три года десятилетнего заключения житель Волгограда, по решению Южного окружного военного суда, должен провести в тюрьме. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.10.2024 19:48
Расследования 18.10.2024 19:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2024 18:57
Расследования 18.10.2024 18:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2024 14:47
Расследования 18.10.2024 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2024 10:39
Расследования 18.10.2024 10:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2024 08:05
Расследования 18.10.2024 08:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 19:21
Расследования 17.10.2024 19:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 18:58
Расследования 17.10.2024 18:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 18:02
Расследования 17.10.2024 18:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 17:21
Расследования 17.10.2024 17:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 14:42
Расследования 17.10.2024 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 12:47
Расследования 17.10.2024 12:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 11:06
Расследования 17.10.2024 11:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 10:29
Расследования 17.10.2024 10:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2024 21:09
Расследования 16.10.2024 21:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2024 19:42
Расследования 16.10.2024 19:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:43
«Динамо-Синара» проиграло действующему чемпиону Суперлиги ЦСКАСмотреть фотографии
21:22
Волгоградец покалечил в ДТП водителя «Приоры» и свою Suzuki – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:20
Налоговые инспекции в Дни открытых дверей приняли 1800 волгоградцевСмотреть фотографии
20:59
В Волжском из-за дождей перенесли часть фестиваля «НеНорматив»Смотреть фотографии
20:13
ТАСС: волгоградец получил 10 лет за склонение сына и матери к содействию террористамСмотреть фотографии
19:48
Суд Волгограда отправил в СИЗО педофила из СаратоваСмотреть фотографииCмотреть видео
19:12
«Хотим подарить детям Луганска праздник»: в Волгограде стартовал новый баскетбольный турнир «Лига Титаны»Смотреть фотографии
18:57
Иностранца-уклониста выгнали из России в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:08
Четыре человека заразились бруцеллезом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:39
В Волгоградской области стартовал профориентационный проект «Энергокружки»Смотреть фотографии
17:23
Инспектор Ростехнадзора, чтобы не погибнуть, запрыгнул на кабину Scania в Волгограде – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
В Волжском женщина вонзила нож в спину экс-супруга при попытке примиренияСмотреть фотографии
16:04
«Единая Россия» будет активнее работать с избирателями перед выборами в ГД 2026 годаСмотреть фотографии
15:46
Прокуратура пригрозила мерами за мерзнущих жителей КотовоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
Таможенники пресекли вывоз в Казахстан оборудования для химразведкиСмотреть фотографии
14:47
Волгоградский облсуд дал 17 лет строгача насильнику и убийце родной тетиСмотреть фотографии
14:37
«В такую погоду собак жалеют, а не нас»: волгоградских врачей выгнали в непогоду на субботникСмотреть фотографииCмотреть видео
13:38
Завоевавшая серебро на Паралимпиаде в Париже волгоградка получит 1,5 млнСмотреть фотографии
13:27
Депутаты избрали нового врио после ареста главы Елани в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:34
Две трудовые династии «Красного Октября» приняли участие в высадке промышленной аллеиСмотреть фотографии
12:34
Мэрия Волгограда рассказала о судьбе старой плитки из сквера у Вечного огняСмотреть фотографии
12:17
В Новоаннинском Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за срыва отопительного сезонаСмотреть фотографии
12:11
Призеров Всероссийского детского экофорума встретили на вокзале ВолгоградаСмотреть фотографии
11:51
Трудоустройство бывшего замглавы Волжского вышло боком для его работодателяСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде отправили в СИЗО скрывавшегося разбойника с отверткойСмотреть фотографии
11:09
Пошаговую инструкцию для замерзающих волгоградцев составили в ГЖИСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде иномарка снесла на пешеходном переходе женщину с зонтомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
«Ротор» организовал две бесплатные электрички 19 октябряСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом в пользу государства конфискован Citroen наркоторговцаСмотреть фотографии
10:13
Водитель кроссовера собрал «паровозик» из машин в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 