



Волгоградский областной суд огласил приговор 22-летнему жителю Котовского района, который изнасиловал и зверски убил свою родную тетю. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, он приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Волгоградский областной суд огласил приговор 22-летнему жителю Котовского района, который изнасиловал и зверски убил свою родную тетю. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, он приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.





Это громкое преступление, совершенное весной прошлого года, потрясло своей жестокостью общественность. 8 мая 2023 года в гараже на территории дома в селе Крячки Котовского районе, где жила женщина, между ней и ее племянником Сергеем З. произошёл конфликт. Молодой человек пришел просить к тете топливо для бензопилы, но не нашел взаимопонимания. Когда уже женщина собиралась идти за бензином, парень ударил свою тетю кулаком по голове, после чего она потеряла сознание и упала.





После подсудимый веревкой и полимерным хомутом связал потерпевшей руки за спиной, обмотал голову и рот скотч-лентой, поместил в автомобиль и направился к пруду. После подсудимый веревкой и полимерным хомутом связал потерпевшей руки за спиной, обмотал голову и рот скотч-лентой, поместил в автомобиль и направился к пруду.





Около водоема племянник положил свою родственницу на землю на землю и нанес ей найденной там веткой, руками и ногами не менее 38 ударов по голове, лицу, туловищу, верхним и нижним конечностям. Но и этого негодяю показалось мало – он еще и изнасиловал тетю. Надругавшись над женщиной, племянник нанес ей не менее 10 ударов ножом в шею и подмышечную область. После этого он выбросил тело убитой жертвы в овраг. Около водоема племянник положил свою родственницу на землю на землю и нанес ей найденной там веткой, руками и ногами не менее 38 ударов по голове, лицу, туловищу, верхним и нижним конечностям.

После совершения преступления убийца через мобильный телефон тети похитил с ее счета 58 тысяч рублей и затем выбросил мобильник в пруд. После совершения преступления убийца через мобильный телефон тети похитил с ее счета 58 тысяч рублей и затем выбросил мобильник в пруд.





Несчастную стали искать после того, как ее супруг сообщил в полицию, что его жена не пришла на работу в библиотеку. Тогда оперативники и вышли на след родственника потерпевшей.





Подонок в суде ответил и за другие преступления. С сентября 2022 по апрель 2023 года подсудимый систематически совершал половые сношения и развратные действия без применения насилия с девушкой, не достигшей шестнадцати лет, о возрасте которой ему было известно, рассказали в облсуде.





В судебном заседании подсудимый виновность в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично. После отбывания наказания в колонии строгого режима опасный для общества убийца также будет ограничен в свободе еще два года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. В судебном заседании подсудимый виновность в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично. После отбывания наказания в колонии строгого режима опасный для общества убийца также будет ограничен в свободе еще два года.







