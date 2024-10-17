Происшествия

Два человека погибли в сгоревшей квартире в центре Волгограда

Происшествия 17.10.2024 10:49
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17.10.2024 10:49


В Центральном районе Волгограда, по предварительным данным, на пожаре погибли 88-летняя пенсионерка и ее 61-летний сын. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, утром 17 октября на улице Пролеткульской загорелась квартира.

Тела погибших были найдены при тушении пожара. Сообщение о возгорании в одной из квартир 4-этажного дома поступило на пульт оперативного дежурного в 06:39. Пожарные расчеты 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06.57.


- Пожар на 6 квадратных метрах потушили 17 огнеборцев и 6 единиц техники. На месте трагедии работают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России, которые установят причину пожара, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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