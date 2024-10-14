Путин подписал закон о наказании за сокрытие госномеров

Нарушителям, которые используют устройства, препятствующие идентификации госномеров на автомобилях, грозит лишение прав от 1 года до 1,5 лет. Как передает V102.RU со ссылкой на портал правовой информации РФ, соответствующий закон сегодня, 14 октября, подписал президент России Владимир Путин.

Ранее за это правонарушение могли оштрафовать на 5 тысяч рублей. Законом предусмотрена и конфискация таких устройств, которые позволяют скрыть или изменить государственный регистрационный знак на автомобиле.

Закон вступил в силу.