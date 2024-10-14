Трехкилометровые пробки сковали Волгоград на Первой продольной





В Волгограде основные транспортные магистрали вечером 14 октября оказались скованы автомобильными пробками. Как сообщает ИА «Высота 102», трехкилометровый затор образовался на Первой продольной магистрали в сторону Краснооктябрьского района.

Затруднения на проспекте Ленина наблюдаются в границах от стадиона «Волгоград Арена» до ул. 39-й Гвардейской дивизии.





Одновременно серьезная пробка образовалась и на ул. Рабоче-Крестьянской. Из-за ДТП в районе ул. Североморцев скорость движения транспорта по направлению в Советский район составляет не более пяти километров. Общая протяженность затора в данном направлении в вечерний час пик стремится к 4 километрам.

Наблюдаются трехкилометровые пробки и на ул. Неждановой и Череповецкой. В данном случае причиной затруднений также стало дорожно-транспортное происшествие.