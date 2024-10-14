Волгоградка получила удар ножом в живот и легла спать





В Красноармейском районе Волгограда полиция задержала неоднократно судимого 50-летнего местного жителя, который подозревается в нападении с ножом на свою супругу. Как сообщает V102.RU, об инциденте стало известно после поступлении в больницу 42-летней пострадавшей с проникающим ранением в живот. О данном факте медики сразу же рассказали полиции.

Установлено, что бытовой конфликт произошел 13 октября вечером, когда подозреваемый распивал алкоголь вместе с гражданской супругой. В ходе него потерпевшая оскорбила мужа, после чего тот схватил кухонный нож и нанес женщине удар в живот. Несмотря на серьезную рану, потерпевшая не стала обращаться за помощью к медикам.

- На следующий день её состояние резко ухудшилось. Скорую вызвал сосед, зашедший к ним в гости. Следователем в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - уточнили в региональном главке МВД.

Мужчина признался в содеянном. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области