Спорт

Первенство России по триатлону впервые пройдет в Волгограде 13 октября

Спорт 11.10.2024 19:25
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11.10.2024 19:25



В Волгоград в субботу, 12 октября, прибудут участники Первенства России по триатлону, которым 13 октября предстоит соревноваться на Центральной набережной города-героя. Как сообщили ИА «Высота 102» в Федерации триатлона Волгоградской области, в состязаниях примут участие юниоры в возрасте от 18 до 23 лет. 

– Соревнования будут проходить на набережной Волгограда. Здесь участникам Первенства России предстоят беговой и велосипедный этапы, – рассказал президент региональной общественной организации «Федерация триатлона Волгоградской области» (РОО «ФТВО») Александр Доронин. – Первыми на старт выйдут девушки, затем юноши. 

На беговом этапе спортсмены пробегут 5 километров по набережной Волгограда, после чего пройдет велосипедный заезд на дистанции 20 километров. Завершат соревнования в дуатлоне участники на беговой дистанции 2,5 километра. 

Отметим, что на Первенство России по триатлону, которое впервые пройдет в Волгограде, заявилось 13 девушек и 18 юношей из Санкт-Петербурга, Пензенской, Ярославской и Ростовской областей, Красноярска, Москвы. Волгоград на соревнованиях по дуатлону будут представлять Варвара Антонова и Дарья Захарова, Александр Лаптев, Егор Пеньков, Михаил Тарбаев. 

Поддержать спортсменов можно в 09.00 13 октября  – старт от амфитеатра. 

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