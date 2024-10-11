Первенство России по триатлону впервые пройдет в Волгограде 13 октября









В Волгоград в субботу, 12 октября, прибудут участники Первенства России по триатлону, которым 13 октября предстоит соревноваться на Центральной набережной города-героя. Как сообщили ИА «Высота 102» в Федерации триатлона Волгоградской области, в состязаниях примут участие юниоры в возрасте от 18 до 23 лет.

– Соревнования будут проходить на набережной Волгограда. Здесь участникам Первенства России предстоят беговой и велосипедный этапы, – рассказал президент региональной общественной организации «Федерация триатлона Волгоградской области» (РОО «ФТВО») Александр Доронин. – Первыми на старт выйдут девушки, затем юноши.

На беговом этапе спортсмены пробегут 5 километров по набережной Волгограда, после чего пройдет велосипедный заезд на дистанции 20 километров. Завершат соревнования в дуатлоне участники на беговой дистанции 2,5 километра.

Отметим, что на Первенство России по триатлону, которое впервые пройдет в Волгограде, заявилось 13 девушек и 18 юношей из Санкт-Петербурга, Пензенской, Ярославской и Ростовской областей, Красноярска, Москвы. Волгоград на соревнованиях по дуатлону будут представлять Варвара Антонова и Дарья Захарова, Александр Лаптев, Егор Пеньков, Михаил Тарбаев.

Поддержать спортсменов можно в 09.00 13 октября – старт от амфитеатра.