Расследования

Опубликовано видео штурма СОБРом дома цыган под Волгоградом

Расследования 11.10.2024 15:50
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11.10.2024 15:50




Опубликовано видео с участием сотрудников Росгвардии, задержавших 10 октября цыган в рабочем поселке Иловля Волгоградской области после нападения на полицейских. 

Как сообщает V102.RU, на кадрах, предоставленных волгоградским управлением Росгвардии, бойцы СОБР сначала выбивают замки на металлической двери дома, где проживает цыганская семья, а затем проникают в богато обставленное пустое помещение, где, спрятались дебоширы. Само задержание, впрочем, осталось за кадром. 

Напомним, накануне в Иловле произошел очередной конфликт с участием цыган. Инцидент произошел во время несения службы нарядом Госавтоинспекции. Возле одного из домов был остановлен автомобиль «ВАЗ-2111», 35-летний водитель которого находился за рулём с внешними признаками алкогольного опьянения. Во время оформления административных материалов водитель и вышедшие из дома его двое родственников стали препятствовать работе сотрудников полиции, в том числе вели себя агрессивно и применили силу в отношении стражей порядка.

Однако от ответственности буйным жителям Иловли уйти не удалось. Пока в отношении задержанных составлены административные протоколы. В СУ СК по Волгоградской области уже заявили о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти. 

Напомним, 7 августа в Иловле цыгане во время конфликта с местным жителем оказали сопротивление приехавшим по вызову сотрудникам полиции. Один из них стал фигурантом уголовного дела. 

После произошедших событий жители Иловли потребовали выселения цыганских семей из райцентра. Однако представители диаспоры извинились за своих соплеменников и пообещали впредь вести себя хорошо и не нарушать общественный порядок. 

Пару месяцев после августовского инцидента глава района Иван Гель организовывал совещания, где обсуждались нюансы отношений  цыган с местными жителями. Как глава района отреагировал на последнее происшествие, пока неизвестно. Руководитель муниципалитета не отвечает на телефонные звонки. 

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