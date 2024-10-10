



В Волгограде в получении взяток за постановку на учет специальной техники подозревают главного инспектора и инспектора межрайонных отделов Гостехнадзора, сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

- Установлено, что как минимум 64 спецмашины прошли технический осмотр только на бумаге, еще один квадроцикл незаконно был поставлен на учет, - сообщила представитель ведомства.

На данный момент установлено, что весной текущего года сотрудники Гостехнадзора брали взятки за постановку на учет специальной техники без её фактического осмотра и проверки номерных агрегатов. Также они без проведения техосмотра подтверждали его прохождение.

Следственным отделом по Центральному району города Волгограда возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Задержанные признали свою вину. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Следствие не исключает, что в ходе расследования число эпизодов получения и дачи взяток по этому делу может вырасти.

Видео: СУ СКР по Волгоградской области