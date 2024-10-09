32-летняя волгоградка лишилась 177 тысяч, испугавшись обвинения в госизмене

Расследования 09.10.2024 13:03
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09.10.2024 13:03
Жительница Волгограда стала очередной жертвой телефонных аферистов, которые запугали ее уголовным преследованием якобы за госизмену. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, мошенники позвонили 32-летней волгоградке и представились ей сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты по традиции сообщили о попытке перевода денег, но добавили «изюминку», убедив, что деньги предназначены для запрещенных организаций в недружественных странах.
Чтобы якобы не попасть под уголовное преследование по делу о финансировании террористов и экстремистов и госизмену, так называемый сотрудник предложил женщине выполнить перевод денег на «безопасный счёт». При этом волгоградку убедили в необходимости держать все в тайне и не сообщать об этом даже родным.
В итоге волгоградка лишилась 177 тысяч. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В очередной раз правоохранители напоминают о бдительности во время общения с незнакомыми людьми, которые могут по телефону представиться, кем угодно. Волгоградцам напоминают, что сотрудники полиции не звонят гражданам, чтобы сообщить о сомнительных переводах по банковскому счету.
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