Расследования

32-летняя волгоградка лишилась 177 тысяч, испугавшись обвинения в госизмене

Расследования 09.10.2024 13:03
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09.10.2024 13:03


Жительница Волгограда стала очередной жертвой телефонных аферистов, которые запугали ее уголовным преследованием  якобы за госизмену. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, мошенники позвонили 32-летней волгоградке и представились ей сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты по традиции сообщили о попытке перевода денег, но добавили «изюминку», убедив, что деньги предназначены для запрещенных организаций в недружественных странах. 
Чтобы якобы не попасть под уголовное преследование по делу о финансировании террористов и экстремистов и госизмену, так называемый сотрудник предложил женщине  выполнить перевод денег на «безопасный счёт». При этом волгоградку убедили в необходимости держать все в тайне и не сообщать об этом даже родным. 
В итоге волгоградка лишилась 177 тысяч. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
В очередной раз правоохранители напоминают о бдительности во время общения с незнакомыми людьми, которые могут по телефону представиться, кем угодно. Волгоградцам напоминают, что сотрудники полиции не звонят гражданам, чтобы сообщить о сомнительных переводах по банковскому счету.

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