Экономика

Росстат: средние зарплаты волгоградцев снизились до 59531 рубля

Экономика 09.10.2024 06:59
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09.10.2024 06:59


Средняя зарплата жителей Волгоградской области, которая на протяжении всего 2024 года постоянно увеличивалась, продемонстрировала обратную тенденцию. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, за июль 2024 года она составила 59531 рубль. При том, что в июне она была выше – 60653 рубля. В целом за январь-июль средняя зарплата оказалась еще ниже – 56370 рублей.
Среди регионов ЮФО по-прежнему несомненным лидером по данному показателю является Краснодарский край – 65608 рублей по итогам июля и 64584 за январь-июль.
Не сменился и аусайдер в этом своеобразном рейтинге. Жители Калмыкии в среднем получали в июле 44465 рублей.
У соседей волгоградцев – ростовчан и астраханцев – размер средней получки за июль был выше. Например, в Астраханской области он составил 63120 рублей, а в Ростовской – 61615.

Фото V102.RU

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