Спорт

Болельщик «Ротора» приехал на велосипеде на матч в Саратов

Спорт 07.10.2024 19:30
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07.10.2024 19:30


Болельщик волгоградского клуба Сергей по прозвищу «Грек» на велосипеде доехал до Саратова, чтобы поддержать свою любимую команду, которая сегодня играет с «Соколом». Как сообщает  V102.RU со ссылкой на клуб, Сергей пожелал удачи «Ротору» и скорейшего выздоровления травмированным игрокам.
Напомним, в конце мая «Грек» таким же способом добрался до Песчанокопского Ростовской области, где волгоградский клуб играл с «Чайкой», преодолев 450 километров за три дня. Преданного фаната после этого пригласили на тренировку команды. А капитан Алексей Шумских вручил ему подарок – именную футболку с номером 34.
Матч  в Саратове начнется сегодня, 7 октября, в 19-45 ч.

Скриншот видео СК «Ротор» VK.com

 





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