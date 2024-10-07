Болельщик «Ротора» приехал на велосипеде на матч в Саратов

Болельщик волгоградского клуба Сергей по прозвищу «Грек» на велосипеде доехал до Саратова, чтобы поддержать свою любимую команду, которая сегодня играет с «Соколом». Как сообщает V102.RU со ссылкой на клуб, Сергей пожелал удачи «Ротору» и скорейшего выздоровления травмированным игрокам.
Напомним,
в конце мая «Грек» таким же способом добрался до Песчанокопского Ростовской области, где волгоградский клуб играл с «Чайкой», преодолев 450 километров за три дня. Преданного фаната после этого пригласили на тренировку команды. А капитан Алексей Шумских вручил ему подарок – именную футболку с номером 34.
Матч в Саратове начнется сегодня, 7 октября, в 19-45 ч.
Скриншот видео СК «Ротор» VK.com