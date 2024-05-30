



Известный болельщик «Ротора» Сергей по прозвищу «Грек» проехал на велосипеде 450 километров за три дня, чтобы посетить матч 16-го тура Второй лиги группы «Золото» в Песчанокопском, в котором сине-голубые 26 мая уступили «Чайке» со счетом 1:3. Преданный фанат волгоградского клуба за оказанную поддержку после столь тяжелого выезда сегодня, 30 мая, посетил тренировку команды и обзавелся памятным подарком из рук капитана Алексея Шумских, сообщает V102.RU.





Сергей, затративший немало сил на долгое путешествие в Ростовскую область, сегодня получил небольшую компенсацию за неудачный результат Известного болельщика пригласили на тренировочное занятие, в ходе которого волгоградский фанат обратился к игрокам с подбадривающей речью.

– Ребят, я в тот момент, наверное, от безысходности принял решение на своем примере показать, что не только вы устаете. И мы тоже готовы выложиться и устать. Напутствия только добрые. В очередной раз у вас новая страница начинается. В добрый путь! Крепкого здоровья, самое главное. Если вы носите футболку этого клуба, то носите ее с достоинством, пожалуйста. Просто работайте как следует. Поднимайтесь на новые высоты как можно чаще! – эмоционально зарядил коллектив болельщик.





Алексей Шумских вручил Сергею именную футболку с номером 34. Также команда устроила «Греку» поздравительный коридор, после чего была сделана совместная фотография с футболистами и членами тренерского штаба.

Напомним, «Ротор» в следующем матче 3 июня в предпоследнем, 17-ом туре, на Волгоград Арене сыграет с «Новосибирском». Начало в 19-00 ч.

Фото: СК «Ротор» VK.com