Волгоградка предоставила фиктивный кров 26 иностранцам

Расследования 07.10.2024 11:12
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07.10.2024 11:12
37-летней жительнице Дзержинского района Волгограда грозит срок до 3 лет за фиктивную постановку на учет иностранцев. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, женщина сделала одолжение для 26 граждан других государств, селить которых в реальности в своем доме она не собиралась, так как знала, что они будут жить по другому адресу. Обман вскрылся во время рейда правоохранителей.
Волгоградка во всем созналась. В отношении нее возбуждено уголовное дело.
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