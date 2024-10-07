«Ротор» сыграет с бывшим клубом Дениса Бояринцева в Саратове





Волгоградский «Ротор» сегодня, 7 октября, в 13-ом туре Первой лиги на выезде сыграет с саратовским «Соколом». Начало матча, который будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», в 19-45 ч., сообщает V102.RU.

Соперники к очному противостоянию подошли не в лучшем психологическом состоянии. Команда Дениса Бояринцева не может победить с 16 августа. В этот день сине-голубые на своем стадионе обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:0. С тех пор волгоградцы провели шесть встреч в чемпионате и одну игру в Кубке России, в которых в общей сложности «Ротор» пять раз сыграл вничью и дважды уступил. В прошлом туре в родных стенах против владикавказской «Алании» волгоградский коллектив создал несколько голевых моментов, но до забитых мячей с обеих сторон в матче не дошло.

«Ротор» на данный момент в турнирной таблице оказался рядом с зоной вылета, расположившись на 13-ом месте с 15-ю очками. Всего на один балл меньше у «Шинника», идущего на 16-ой позиции. Ярославцы накануне, 6 октября, обыграли на своем поле красноярский «Енисей» со счетом 2:0 и приблизились к волгоградцам. Поэтому сине-голубые сегодня вечером с удвоенной силой будут сражаться за долгожданную победу в битве с прямым конкурентом.

«Сокол» соседствует с «Ротором» в таблице, также имея 15 баллов. Саратовцы в 12-ти матчах трижды победили, столько же проиграли и шесть раз свели поединки вничью. В девяти последних турах Первой лиги «Сокол» выиграл лишь у «Тюмени» в гостях со счетом 1:0. Еще одна виктория была добыта в игре четвертого раунда Кубка страны против ФК «Орел» на выезде 25 сентября — 3:2.

Денис Бояринцев хорошо знаком саратовским болельщикам. Весной 2023 года 46-летний специалист возглавил «Сокол» и довел команду до победы во Второй лиге. Однако повышение в классе далось волжанам непросто. После удачного старта саратовский коллектив оказался в кризисе в плане результатов — подшефные Бояринцева не выигрывали на протяжении 12-ти матчей подряд и завершили первую часть чемпионата на 16-м месте. В итоге руководство клуба приняло решение в межсезонье расстаться с Денисом Константиновичем. Затем на пост тренера заступил белорусский наставник Алексей Бага, который до сих пор возглавляет саратовскую команду.

В «Соколе» Бояринцев успел поработать с Заурбеком Плиевым, Михаилом Мальцевым и Владиславом Морозовым, сейчас играющими под его руководством уже в «Роторе». Кроме того, защитник волгоградцев Андрей Семёнов в сезоне 16-17 являлся футболистом «Сокола». При этом и в стане сегодняшних хозяев есть игроки, ранее защищавшие цвета «Ротора». В разные периоды за сине-голубых выступали защитник Аслан Дудиев, полузащитник Данил Полубояринов и нападающий Артём Максименко.

Отметим, что история противостояния между «Соколом» и «Ротором» за всю историю насчитывает 17 матчей, в которых на данный момент установлено полное равенство по добытым победам — восемь выигрышей на каждую из команд. Еще одна товарищеская игра завершилась ничейным исходом. При этом в последний раз в рамках официальных поединков географические соседи встречались в сезоне-2002 в Премьер-лиге. Тогда команды обменялись домашними победами в Волгограде и Саратове.

Нет сомнений, что и сегодня обе команды будут рассчитывать только на выигрышный результат в принципиальном волжском дерби.





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» vk.com