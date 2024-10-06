Спорт

Волгоградские ватерполисты отыгрались на молодых

Спорт 06.10.2024 19:28
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06.10.2024 19:28


Ватерполисты «Спартака» сегодня, 6 октября, завершили второй тур чемпионата России в Волгограде победой над казанским клубом «КОС-Синтез-УОР» со счетом 16:12, сообщает V102.RU.
 
Напомним, накануне, 5 октября, красно-белые в родном бассейне потерпели первое поражение в нынешнем сезоне. Подопечные Владимира Карабутова со счетом 7:11 уступили главным конкурентам в борьбе за победу в лиге — основной команде «КОС-Синтеза». Сегодня же спартаковцам противостоял молодежный состав коллектива из Татарстана.
 
И началась встреча для хозяев непросто. На второй минуте счет открыл игрок гостей Азат Ганиев. Однако остаток четверти остался за действующими финалистами национального чемпионата. Сначала отличился Максим Шулев в контратаке, а вскоре красно-белых вывел вперед реализованный пенальти в исполнении Семёна Девяткина. К слову, этому перспективному спортсмену сегодня исполнилось 20 лет. Затем увеличил отрыв Роман Усов. В концовке стартовой восьмиминутки сократил отставание Богдан Комаров в большинстве. При этом до перерыва волгоградские ватерполисты еще дважды поразили ворота казанских дублеров. Точные броски оказались на счету Максима Шулева с пятиметрового и Тимура Шайхутдинова. Во втором отрезке соперники по три раза отметились результативными попаданиями. К середине матча «Спартак» лидировал со счетом 8:5.
 
В следующей четверти Салим Абдуллин сократил отставание, однако после этого Семён Девяткин и Артём Жабкин огорчили казанского вратаря Даниила Кудрявцева. На последней минуте периода Тимур Шайхутдинов оказался точен, увеличив преимущество хозяев до четырех мячей. В заключительной восьмиминутке команды порадовали зрителей результативной игрой. В составе вице-чемпионов страны дубль в четвертом периоде оформил Артём Жабкин, а за гостей трижды поразил ворота Азат Ганиев.
 
Итоговая виктория в сегодняшнем матче осталась за «Спартаком» со счетом 16:12, но казанская молодежь оказала достойное сопротивление одному из главных фаворитов турнира в очном противостоянии. Таким образом, в трех домашних поединках тура волгоградская команда одержала две победы и однажды уступила.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
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