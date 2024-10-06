Волгоградские ватерполисты отыгрались на молодых





Ватерполисты «Спартака» сегодня, 6 октября, завершили второй тур чемпионата России в Волгограде победой над казанским клубом «КОС-Синтез-УОР» со счетом 16:12, сообщает V102.RU.

Напомним, накануне, 5 октября, красно-белые в родном бассейне потерпели первое поражение в нынешнем сезоне. Подопечные Владимира Карабутова со счетом 7:11 уступили главным конкурентам в борьбе за победу в лиге — основной команде «КОС-Синтеза». Сегодня же спартаковцам противостоял молодежный состав коллектива из Татарстана.И началась встреча для хозяев непросто. На второй минуте счет открыл игрок гостей Азат Ганиев. Однако остаток четверти остался за действующими финалистами национального чемпионата. Сначала отличился Максим Шулев в контратаке, а вскоре красно-белых вывел вперед реализованный пенальти в исполнении Семёна Девяткина. К слову, этому перспективному спортсмену сегодня исполнилось 20 лет. Затем увеличил отрыв Роман Усов. В концовке стартовой восьмиминутки сократил отставание Богдан Комаров в большинстве. При этом до перерыва волгоградские ватерполисты еще дважды поразили ворота казанских дублеров. Точные броски оказались на счету Максима Шулева с пятиметрового и Тимура Шайхутдинова. Во втором отрезке соперники по три раза отметились результативными попаданиями. К середине матча «Спартак» лидировал со счетом 8:5.В следующей четверти Салим Абдуллин сократил отставание, однако после этого Семён Девяткин и Артём Жабкин огорчили казанского вратаря Даниила Кудрявцева. На последней минуте периода Тимур Шайхутдинов оказался точен, увеличив преимущество хозяев до четырех мячей. В заключительной восьмиминутке команды порадовали зрителей результативной игрой. В составе вице-чемпионов страны дубль в четвертом периоде оформил Артём Жабкин, а за гостей трижды поразил ворота Азат Ганиев.Итоговая виктория в сегодняшнем матче осталась за «Спартаком» со счетом 16:12, но казанская молодежь оказала достойное сопротивление одному из главных фаворитов турнира в очном противостоянии. Таким образом, в трех домашних поединках тура волгоградская команда одержала две победы и однажды уступила.