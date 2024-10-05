Пара волгоградцев получила 20 лет на двоих за организацию нарколаборатории









В Волгограде областной суд оставил в силе приговор в отношении 32-летнего местного жителя и его 25-летней знакомой, которые создали лабораторию по производству наркотиков. Как сообщает V102.RU, на двоих обвиняемые получили более 20 лет лишения свободы.





Установлено, что 1 октября 2022 года подсудимые вступили в преступный сговор по производству наркотических веществ. Они через Интернет приобрели реактивы и в гараже на территории СНТ «Строитель» произвели мефедрон общей массой 899,80 грамм. Через десять дней их производство накрыли оперативники.





В районном суде мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а его подругу к 10,5 годам в колонии общего режима. Свою вину они признали частично. В конечном итоге пара попыталась обжаловать приговор.





- Суд, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, приговор районного суда оставил в части признания фигурантов виновными в производстве наркотического средства в целях их дальнейшего сбыта без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения, - пояснили в пресс-службе областного суда.