



В Светлоярском районе Волгоградской области мошенники втерлись в доверие подростка и похитили с карты родителей крупную сумму. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, после инцидента с заявлением в полицию обратилась мама 13-летней школьницы.

В мессенджер ребенку позвонил неизвестный и предложил скачать обновления на смартфон. Для этого злоумышленник попросил продиктовать номер телефона мамы и смс-код, на что подросток согласилась. Сама того не подозревая, девочка дала доступ к карте мамы, в результате чего на женщину был оформлен кредит на 156 тысяч рублей, которые были переведены на счет мошенника.

По данному факту возбуждено уголовное дело.