Расследования

В Волгоградской области 13-летняя школьница «обновила» приложение на 156 тысяч рублей

Расследования 04.10.2024 08:50
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04.10.2024 08:50


В Светлоярском районе Волгоградской области мошенники втерлись в доверие подростка и похитили с карты родителей крупную сумму. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, после инцидента с заявлением в полицию обратилась мама 13-летней школьницы. 

В мессенджер ребенку позвонил неизвестный и предложил скачать обновления на смартфон. Для этого злоумышленник попросил продиктовать номер телефона мамы и смс-код, на что подросток согласилась. Сама того не подозревая, девочка дала доступ к карте мамы, в результате чего на женщину был оформлен кредит на 156 тысяч рублей, которые были переведены на счет  мошенника. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

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