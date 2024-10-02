Спорт

Матч-открытие новой «Динамо Арены» пройдет в Волгограде 3 октября

Спорт 02.10.2024 21:36
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02.10.2024 21:36


«Динамо-Синара» завтра, 3 октября, проведет матч-открытие новой «Динамо Арены» с «Астраханочкой». Начало игры в рамках очередного тура женской Суперлиги в 18-30 ч. Прямая трансляция встречи будет организована на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.
 
Обновленный и комфортабельный дом для волгоградских спортсменов расположился по адресу  ул. Новороссийская, 2 - на месте старой площадки. Церемония открытия комплекса начнется в 16-30 ч. Напомним,  динамовский зал закрыли  на реконструкцию в прошлом году. И вот, наконец, спортсмены, тренеры, функционеры и болельщики дождались столь значимого события. Гандболистки «Синары» под руководством главного тренера Евгения Дмитриева уже потренировались и опробовали площадку на современной арене, которая в дальнейшем будет принимать турниры самого высокого уровня. Гандболистки в интервью клубной пресс-службе не скрывали восторга от нового зала и заявили, что на новой арене «по-прежнему ощущается динамовский дух».
 
Что касается спортивной составляющей, то «Динамо-Синара» пока не может похвастаться стабильными результатами на старте чемпионата. Бело-голубые дважды сыграли вничью, однажды выиграли и потерпели два поражения. 29 сентября в захватывающем противостоянии волгоградские гандболистки на выезде в концовке уступили новороссийской «Черноморочке» со счетом 35:38. Не последнюю роль в неудачном исходе сыграло обидное удаление Екатерины Долматовой во втором тайме за попадание мячом в лицо голкиперу хозяек Екатерине Кирикиас при исполнении пенальти. Отметим, что «Синара» занимает шестое место с четырьмя заработанными баллами в турнирной таблице.

На «Динамо Арене» хозяйкам площадки сразу же будет противостоять серьезный соперник. «Астраханочка», являющаяся действующим бронзовым призером Суперлиги, великолепно начала нынешний сезон, одержав четыре победы в четырех турах. Подшефные Михаила Измайлова в прошлом поединке на выезде 22 сентября одолели подмосковную «Звезду» — 33:30. Очевидно, что географические соседки находятся в отличной форме, и остановить их будет весьма непросто. Астраханки располагаются на третьей позиции с восемью набранными баллами.
 
В составе гостей бомбардирскими качествами выделяется белорусская исполнительница Яна Сотникова, забросившая в общей сложности 32 мяча. На шесть попаданий больше на счету динамовки Анастасии Шкитиной, которая также очень ярко начала нынешний чемпионат. Обе гандболистки делят первое-второе места в списках снайперов лиги. Добавим, что в составе бело-голубых выступает София Романенко, в прошлом сезоне игравшая как раз за «Астраханочку».
 
Завтрашнее волжское дерби обещает стать горячим и  запоминающимся поединком. Гандболистки «Динамо-Синары»  ждут мощнейшей поддержки от заполненных родных трибун. Стартовый свисток прозвучит в 18-30 ч.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com
 

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