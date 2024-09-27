Бастрыкин послал волгоградских следователей на остров Сарпинский

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения природоохранного законодательства на острове Сарпинский в
Волгограде. Как рассказали V102.RU в центральном аппарате ведомства, к
председателю следственного комитета обратились местные жители, пожаловавшиеся
на несанкционированную свалку на территории острова.
По их словам, это приводит к загрязнению Волги и может
негативно сказаться на экологической обстановке. Также они пояснили, что вывоз
мусора с острова не производится. А обращения жителей в различные инстанции
никакого результата не принесли.
В СУ СК по Волгоградской области уже начата
процессуальная проверка.