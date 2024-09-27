Расследования

Бастрыкин послал волгоградских следователей на остров Сарпинский

Расследования 27.09.2024 16:35
0
27.09.2024 16:35


Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения природоохранного законодательства на острове Сарпинский в Волгограде. Как рассказали V102.RU в центральном аппарате ведомства,  к председателю следственного комитета обратились местные жители, пожаловавшиеся на несанкционированную свалку на территории острова.

По их словам, это приводит к загрязнению Волги и может негативно сказаться на экологической обстановке. Также они пояснили, что вывоз мусора с острова не производится. А обращения жителей в различные инстанции никакого результата не принесли.

В СУ СК по Волгоградской области уже начата процессуальная проверка.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
27.09.2024 15:42
Расследования 27.09.2024 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2024 11:39
Расследования 27.09.2024 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2024 09:50
Расследования 27.09.2024 09:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2024 19:30
Расследования 26.09.2024 19:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2024 18:07
Расследования 26.09.2024 18:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2024 15:23
Расследования 26.09.2024 15:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2024 12:25
Расследования 26.09.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2024 09:18
Расследования 26.09.2024 09:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2024 13:39
Расследования 25.09.2024 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2024 09:50
Расследования 25.09.2024 09:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2024 18:06
Расследования 24.09.2024 18:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2024 16:40
Расследования 24.09.2024 16:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2024 16:26
Расследования 24.09.2024 16:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2024 13:28
Расследования 24.09.2024 13:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2024 12:24
Расследования 24.09.2024 12:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:35
В школе Камышина открыли мемориальные доски погибшим на СВО бойцамСмотреть фотографии
18:18
Силовики разыскивают убийц похищенной в Балакове женщиныСмотреть фотографии
18:03
Одному из сотен дальнобойщиков устроили показательную «порку» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:42
Полицейские Волгограда приплыли к победе быстрее московских коллегСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Трехкилометровая пробка сковала Первую продольную в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:38
Осужденные пожаловались на режим в ИК-26, куда перевели члена банды «цапков»Смотреть фотографии
16:35
Бастрыкин послал волгоградских следователей на остров СарпинскийСмотреть фотографии
16:29
В районе Волгоградской области лесной пожар перекинулся на городскую свалку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
В Волжском спецназ бодро задержал двух фальшивомонетчиковСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
Сады Придонья приняли участие в юбилейных мероприятиях ВолГАУСмотреть фотографии
15:23
Бастрыкин заинтересовался мигрантами на консервном заводе в ВолжскомСмотреть фотографии
15:08
«Мадам Шанель» волгоградского обладмина вошла в соседнюю дверьСмотреть фотографии
14:41
Под Волгоградом суд лишил отца погибшего участника СВО прав на соцвыплатыСмотреть фотографии
14:37
Площадь покрытия сети T2 в Волгоградской области увеличилась на 5 000 квадратных километровСмотреть фотографии
14:17
В Камышине простятся с погибшим на СВО Александром БабинымСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде жители Бекетовки ночью почувствовали запах жженых костейСмотреть фотографии
13:36
В Волжском ремонт путепровода на ул. Александрова выполнен на 80%Смотреть фотографии
13:36
В творческом вузе Волгограда реализовали цифровой подход к образованию студентовСмотреть фотографии
13:32
Дело заразное? В Саратове вслед за Волгоградом вводят платные парковкиСмотреть фотографии
13:18
Росстат: работодатели задолжали волгоградцам 7,7 млн рублейСмотреть фотографии
12:27
Технологии для бизнеса: волгоградские компании стали активнее пользоваться big dataСмотреть фотографии
12:21
«Это была детская шалость»: в Волгограде директор школы №55 прокомментировала давку на КППСмотреть фотографии
11:39
В СК сообщили подробности о смерти волгоградца в траншее под слоем землиСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградской области отменили режим ЧС из-за заморозковСмотреть фотографии
11:31
«Автомобиль – это моя страсть»: как превратить детскую мечту в дело жизни и построить успешную карьеруСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде байкер при развороте снес дорожный знак: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
В частном секторе Волгограда рабочего насмерть завалило землейСмотреть фотографии
10:59
Почудилось? В Волгограде экологи рассказали об итогах ночного мониторинга качества воздухаСмотреть фотографии
10:30
Запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлили до 17 октябряСмотреть фотографии
10:04
В хуторе под Волгоградом ликвидировали крупный ландшафтный пожар: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 