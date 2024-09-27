



Депутаты Саратовской городской думы одобрили введение платных парковок в историческом центре Саратова. По информации ИА «СарИнформ», нововведения планируют внедрить до конца 2024 года.

– Платные парковки появятся вдоль дорог в исторической части города. Оплачивать парковки можно будет через банкоматы и приложения на телефоне, – сообщают саратовские журналисты со ссылкой на депутата Игоря Поздникина.

По данным издания, как и в Волгограде, в Саратове плата за парковку будет начисляться с 16-й минуты стоянки, первые 15 минут будут бесплатными, а также время до 08.00 и после 20.00 и в выходные дни. Расценки, что примечательно, те же, что и в Волгограде.

Напомним, что в городе-герое платная парковка начала работу с сентября текущего года. Основной целью внедрения ее ранее волгоградские власти называли необходимость разгрузки дорог в центре города. Как сообщало уже ИА «Высота 102», достичь желаемого результата удалось в считанные дни. Правда, при пустующих платных парковочных местах перегруженными автотранспортом оказались дворы в Центральном районе Волгограда.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»