Любой ценой? Бегущие от платных парковок водители «задушили» дворы в центре Волгограда





В Центральном районе Волгограда с середины сентября начали брать плату за парковку автомобилей. Готовясь к сбору денег, профильные службы разметили «денежные» места синим пунктиром, установили камеры и наладили онлайн-сервисы. Однако, сообщает ИА «Высота 102», на четвертый день волгоградцы наблюдают пока лишь негативный эффект от нововведений – большинство автолюбителей ожидаемо ломятся во дворы, экономя средства семейных бюджетов. Лично убедился в этом днем 20 сентября фотокорреспондент информагентства.





В час пик на платных парковочных местах в центре Волгограда в эти дни непривычно мало транспортных средств. На отдельных участках, прямо скажем, и вовсе не оказалось ни одного автомобиля в разгар рабочего дня. Единственной «забитой» до отказа парковкой в сердце Волгограда оказалась прилегающая к кафе «Маруся». Заезжая на бизнес-ланч, очевидно, владельцы авто не скупятся на каких-то 40 рублей сверх чека. Похоже, что основная цель нововведения, а это, напомним, разгрузка дорог, была достигнута властями в рекордные сроки. Вот только какой ценой?









В местах свободных от парковочной платы, а это на улицах, попавших под нововведения, в основном дворы многоквартирных домов, картина сегодня совсем иная. Буквально каждые полтора метра придомовых территорий уставлены транспортными средствами тех, кто приезжает на работу в центр Волгограда.

– Многие караулят места, чтобы припарковать свой автомобиль и спокойно пойти на работу, – рассказывает жительница дома №1 по ул. Чуйкова. – А наши жильцы, приезжая на обед, вынуждены искать место под солнцем. Это, конечно, очень неудобно и где-то несправедливо. Почему мы должны делить свой двор с кем-то или платить за то, чтобы иметь возможность ставить машину у дома?

Напомним, что ранее жители Центрального района завалили мэрию жалобами на астрономические счета за парковку. Позже в мэрии объявили об абонементах для жителей центра города. Однако стоимость таких пропусков еще больше шокировала автолюбителей.





Напомним, платными с 16 сентября в Волгограде стали парковки на улицах Чуйкова и Советской от ул. Комсомольской до ул. Краснознаменской, местном проезде Наб. им. 62-й Армии, ул. Краснознаменской от местного проезда Наб. им. 62-й Армии до ул. Чуйкова, ул. Ленина от местного проезда Наб. им. 62-й Армии до проспекта им. В.И.Ленина, ул. Володарского от ул. Чуйкова до пр. им. В.И.Ленина, ул. Комсомольской от ул. Советской до ул. Чуйкова и пер. Воровского.













Фото: Павел Мирошкин / V102.RU