«Спартак» закрепил успех второй викторией в московском бассейне

Спорт 27.09.2024 09:07
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27.09.2024 09:07
Ватерполисты волгоградского «Спартака» накануне, 26 сентября, обыграли «Штурм-2002» из Московской области со счетом 19:9 и одержали вторую победу подряд на старте чемпионата России, сообщает V102.RU.
Напомним, в среду, 25 сентября, красно-белые уверенно одолели соперников из национальной команды Республики Беларусь со счетом 23:11. А «штурмовики», являющиеся хозяевами этапа в подмосковной Рузе, оказались сильнее молодежной сборной Санкт-Петербурга — 19:7.
Счет во вчерашнем матче открыл Тимур Шайхутдинов. В первой четверти «Штурм-2002» трижды отыгрывался, но по итогам стартовой восьмиминутки подопечные Владимира Карабутова вырвались вперед — 5:4. Во втором периоде в составе волгоградского коллектива дважды отличился Роман Усов, еще по разу забросили Сергей Буланаев и Семён Девяткин. За хозяев на данном отрезке дублем отметился Степан Барабушка. К большому перерыву спартаковцам удалось оформить более комфортное преимущество в три мяча — 9:6.
В третьей четверти Тимур Шайхутдинов отличился в контратаке и реализовал большинство. Следом Михаил Рудай и Сергей Буланаев поразили ворота. Подмосковные ватерполисты до заключительного перерыва лишь сократили отставание до пяти мячей. При этом в четвертом периоде красно-белые упрочили лидерство, выиграв последний отрезок — 6:1. А общий счет поединка не вызывал вопросов о победителе — 19:9 в пользу действующих вице-чемпионов России.
После двух стартовых викторий в третьем матче первого тура красно-белые уже сегодня, 27 сентября, в 18-00 ч. сыграют cо столичным клубом МКСШОР «Восток-2».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГАУ ДО ВО «СШ по ВВС «Спартак-Волгоград» vk.com (архив)
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