Происшествия 25.09.2024 16:21
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25.09.2024 16:21
Жительница хутора Красные Липки Фроловского района Волгоградской области скончалась от травм, полученных в ДТП. Пенсионерка попала под колеса мотоцикла «Урал» 23 сентября около 18-00 ч.
При этом водитель мотоцикла после наезда на женщину скрылся. Пострадавшую госпитализировали. В ГУ МВД по Волгоградской области отчитались, что скрывшийся с места ДТП мужчина был задержан и доставлен в отделении полиции.
Однако стало известно, что пожилая женщина скончалась от полученных травм в больнице.
Фото из архива V102.RU
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