Мошенники под видом врачей развели двоих волгоградцев на деньги

Происшествия 25.09.2024 13:49
0
25.09.2024 13:49
Двое волгоградцев потеряли деньги после общения с так называемыми медиками. В ГУ МВД по Волгоградской области рассказали о новой схеме обмана граждан, передает V102.RU.
64-летнему жителю Красноармейского района Волгограда поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником поликлиники и предложил пройти диспансеризацию. Под предлогом записи на обследование аферист убедил мужчину установить приложение удаленного доступа. А спустя время потерпевший обнаружил перевод денежных средств в сумме 122 тыс. рублей со своего счета. При этом часть денежных средств была взята в кредит от имени потерпевшего.
Потеряла свои сбережения и 84-летняя жительница Краснооктябрьского района. Ее развел мошенник, представившийся главным врачом поликлиники. Аферист пригласил женщину на диспансеризацию, убедив ее скачать приложение. В итоге пенсионерка лишилась 26 тысячи рублей.
Полицейские вновь призывают граждан проявлять бдительность – не общаться с незнакомцами по телефону, не следовать их инструкциям и уж тем более не скачивать никакие приложения. В случае, если вам звонят якобы из поликлиники, следует тут же прервать разговор и позвонить в то медучреждение, врачом которой представился собеседник.
Сбитая мотоциклом жительница хутора под Волгоградом скончалась в больнице25.09.2024 16:21
Происшествия 25.09.2024 16:21
В Кировском районе Волгограда сгорела детская площадка25.09.2024 12:53
Происшествия 25.09.2024 12:53
В Волгограде попало на видео столкновение ассенизатора с легковушкой25.09.2024 11:03
Происшествия 25.09.2024 11:03
В Волжском автобус №14 сбил пенсионера25.09.2024 10:24
Происшествия 25.09.2024 10:24
Под Волгоградом LADA Granta совершила сальто на федеральной трассе25.09.2024 09:58
Происшествия 25.09.2024 09:58
На трассе «Волгоград Москва» столкнулись и сгорели две фуры, погиб человек25.09.2024 08:45
Происшествия 25.09.2024 08:45
Бешеный шакал нагнал страху в хуторе Волгоградской области25.09.2024 07:53
Происшествия 25.09.2024 07:53
Мэрия Волжского сообщила о тушении пожара на территории комбината благоустройства24.09.2024 21:36
Происшествия 24.09.2024 21:36
У летевшего над Волгоградской областью самолета упало давление в гидросистеме24.09.2024 21:08
Происшествия 24.09.2024 21:08
Крупный пожар на свалке сухих веток в Волжском сняли на видео24.09.2024 20:13
Происшествия 24.09.2024 20:13
Клубы черного дыма окутали Кировский район Волгограда24.09.2024 14:47
Происшествия 24.09.2024 14:47
Под Волгоградом из-за забывчивости пациента эвакуировали поликлинику24.09.2024 14:20
Происшествия 24.09.2024 14:20
Сколько можно? На юге Волгограда за 3 часа сгорел расселенный дом24.09.2024 13:40
Происшествия 24.09.2024 13:40
Разбил три машины и убежал: в Волжском разыскивают водителя иномарки, протаранившей автостоянку24.09.2024 11:16
Происшествия 24.09.2024 11:16
Тело 17-летнего студента нашли под окнами высотки в Волгограде24.09.2024 10:08
Происшествия 24.09.2024 10:08