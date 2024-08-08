Расследования

Суд в Волгограде огласил приговор душительнице Ахметовой-Мсхаладзе

Расследования 08.08.2024 15:00
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08.08.2024 15:00


Сегодня, 8 августа, Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор 25-летней Анастасии Мсхаладзе (Ахметовой), которая обвинялась в неисполнении обязанностей по воспитанию своей малолетней дочери и двум эпизодам угрозы убийством при помощи бейсбольной биты и электрошокера, передает V102.RU.

- По совокупности совершенных преступлений ей назначено наказание в виде 380 часов обязательных работ, - сообщили в районном суде.

Приговор вынес мировой судья судебного участка № 137 Дзержинского судебного района Волгограда.

Женщина обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 119 УК РФ. Ее признали виновной по всем статьям. При рассмотрении уголовного дела свою вину Мсхаладзе в содеянном не  признала.

По материалам дела, Мсхаладзе (Ахметова) не исполняла надлежащим образом обязанности по воспитанию своей дочери 2023 года рождения. Женщина с июня по ноябрь 2023 года вела аморальный образ жизни, не занималась ребенком, злоупотребляла алкоголем и не работала. Зная о проблемах со здоровьем дочери, она не уделяла ей должной заботы и внимания. Фактически девочку воспитывали мама и бабушка Мсхаладзе (Ахметовой). Сама она жила отдельно от дочери.

Установлено, что в июне 2023 года Мсхаладзе, находясь с дочерью в одной квартире в Тракторозаводском районе, применила в отношении нее физическое насилие. Она душила 8-месячную дочь подушкой и снимала все на видео.

В октябре 2023 года Мсхаладзе высказывая угрозы в адрес своей знакомой, нанесла ей не менее одного удара деревянной битой по голове, а также направила курьером по месту жительства последней два цветка гвоздики в траурной ленте «Вечная память». Также она высказала в адрес этой же знакомой словесную угрозу убийством. При этом с целью придания реальности угрозы подсудимая нанесла ей удары электрошокером в область шеи и живота. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее, напомним, суд лишил Мсхаладзе (Ахметову) родительских прав. Волгоградке предстоит выплачивать алименты на содержание дочери до достижения последней возраста 18-ти лет.

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