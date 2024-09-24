Расследования

В Волгограде продлили арест избившему товарища блогеру Руслану Ямбикову

Расследования 24.09.2024 13:28
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24.09.2024 13:28


В Волгограде Тракторозаводский районный суд продлил арест видеоблогеру Руслану Ямбикову. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина подозревается в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего гибель человека.

27 июля подозреваемый вместе с товарищем распивал на пляже спиртные напитки. В какой-то момент между друзьями произошла ссора, и, по версии следствия, Руслан Ямбиков нанёс знакомому несколько ударов в область лица, от чего последний упал.

- В результате вышеуказанных действий мужчине были причинены телесные повреждения в виде тупой травмы головы, квалифицируемые как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и здоровья. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в ГБУЗ «ГКБ №1 им. С.З. Фишера» г. Волжского 28 июля 2024 года, — рассказали журналистам в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

По итогу проверки СУ СК России по Волгоградской области возбудило уголовное дело. 1 августа в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2024 года. По ходатайству следователей судебным решением от 23 сентября арест был продлён до 30 октября 2024 года.

Отметим, постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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