Здравоохранение

Рост вирусных простуд на 25% отмечен в Волгоградской области

Здравоохранение 24.09.2024 11:15
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24.09.2024 11:15


В Волгоградской области в начале сентября отмечен рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, такая тенденция традиционно наблюдается в этот период в связи с началом учебного года.  
По итогам 38 календарной недели 2024 заболеваемость ОРВИ увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 25%. В то же время она  находится ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 15%.
На общем фоне респираторных заболеваний регистрируются случаи COVID-19, который протекает в форме ОРВИ со схожими симптомами.
В структуре вирусов, выявленных среди заболевших жителей региона, доминируют риновирусы  наряду с парагриппом, бокавирусом и другими респираторными вирусами негриппозной этиологии.
В РПН напоминают, что определение этиологии ОРВИ необходимо для корректного назначения лечения и имеет важное значение в прогнозе заболевания. В связи с этим заболевшим необходимо обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.
В ведомстве также напомнили, что сейчас в регионе идет прививочная компания против гриппа. Уже 14% населения области сделали такие прививки. 

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