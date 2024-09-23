Волгоградские врачи ставят на ноги трех братьев с редкой патологией





Волгоградские врачи оказывают ортопедическую помощь сразу трем членам семьи. Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, три брата с редким наследственным заболеванием – болезнью Шарко-Мари-Тута - проходят лечение в областной детской больнице. Волгоградские врачи оказывают ортопедическую помощь сразу трем членам семьи. Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, три брата с редким наследственным заболеванием – болезнью Шарко-Мари-Тута - проходят лечение в областной детской больнице.

Невральная амиотрофия Шарко-Мари-Тута — это прогрессирующая хроническая болезнь, которая поражает периферическую нервную систему. Она встречается примерно у одного человека из 2500. В результате нарушения работы периферических нервов происходит атрофия мышц в дистальных отделах ног, что вызывает деформации стоп. Из-за этого ребёнок не может стоять или опираться на ноги. Если заболевание прогрессирует, оно может привести к полной утрате способности ходить и инвалидности.- пояснили в облздраве.Так, амиотрофия Шарко-Мари-Тута сначала была выявлена у среднего ребенка. Несколько лет назад ему уже провели операцию. В результате ребёнок смог ходить, однако деформация стопы осталась, и со временем она усугублялась. В настоящее время подход к хирургическому лечению этой патологии был пересмотрен. Согласно современным методам лечения, операция проводится одновременно на нескольких участках сухожилий и мышц с использованием высокоточных методов и костной пластики. Цель такого вмешательства — максимально исправить деформацию стопы, восстановить нормальную подвижность и механику походки. В результате значительно улучшается качество жизни ребёнка.К сожалению, болезнь проявилась и у старшего ребенка. Они уже прооперированы. Но симптомы заболевания выявили и у младшего брата. Врачи уже определяют необходимую тактику лечения и готовят ребёнка к предстоящему хирургическому лечению.