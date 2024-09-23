Здравоохранение

Волгоградские врачи ставят на ноги трех братьев с редкой патологией

Здравоохранение 23.09.2024 19:19
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23.09.2024 19:19


Волгоградские врачи оказывают ортопедическую помощь сразу трем членам семьи. Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, три брата с редким наследственным заболеванием – болезнью Шарко-Мари-Тута - проходят лечение в областной детской больнице.
Невральная амиотрофия Шарко-Мари-Тута — это прогрессирующая хроническая болезнь, которая поражает периферическую нервную систему. Она встречается примерно у одного человека из 2500. В результате нарушения работы периферических нервов происходит атрофия мышц в дистальных отделах ног, что вызывает деформации стоп. Из-за этого ребёнок не может стоять или опираться на ноги. Если заболевание прогрессирует, оно может привести к полной утрате способности ходить и инвалидности.
- При серьёзных костных деформациях, которые затрудняют передвижение, необходимо хирургическое вмешательство. Обычно первые признаки болезни проявляются в подростковом возрасте или в раннем взрослом возрасте. Симптомы заболевания могут быть разными у каждого члена семьи с таким диагнозом, в зависимости от степени тяжести, - пояснили в облздраве.
Так, амиотрофия Шарко-Мари-Тута сначала была выявлена у среднего ребенка. Несколько лет назад  ему уже провели операцию. В результате ребёнок смог ходить, однако деформация стопы осталась, и со временем она усугублялась. В настоящее время подход к хирургическому лечению этой патологии был пересмотрен. Согласно современным методам лечения, операция проводится одновременно на нескольких участках сухожилий и мышц с использованием высокоточных методов и костной пластики. Цель такого вмешательства — максимально исправить деформацию стопы, восстановить нормальную подвижность и механику походки. В результате значительно улучшается качество жизни ребёнка.
К сожалению, болезнь проявилась и у старшего ребенка. Они уже прооперированы. Но симптомы заболевания выявили и у младшего брата. Врачи уже определяют необходимую тактику лечения и готовят ребёнка к предстоящему хирургическому лечению.
Фото облздрав 34 t.me

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