Волгоградские врачи ставят на ноги трех братьев с редкой патологией

- При серьёзных костных деформациях, которые затрудняют передвижение, необходимо хирургическое вмешательство. Обычно первые признаки болезни проявляются в подростковом возрасте или в раннем взрослом возрасте. Симптомы заболевания могут быть разными у каждого члена семьи с таким диагнозом, в зависимости от степени тяжести, - пояснили в облздраве.
Так, амиотрофия Шарко-Мари-Тута сначала была выявлена у среднего ребенка. Несколько лет назад ему уже провели операцию. В результате ребёнок смог ходить, однако деформация стопы осталась, и со временем она усугублялась. В настоящее время подход к хирургическому лечению этой патологии был пересмотрен. Согласно современным методам лечения, операция проводится одновременно на нескольких участках сухожилий и мышц с использованием высокоточных методов и костной пластики. Цель такого вмешательства — максимально исправить деформацию стопы, восстановить нормальную подвижность и механику походки. В результате значительно улучшается качество жизни ребёнка.
К сожалению, болезнь проявилась и у старшего ребенка. Они уже прооперированы. Но симптомы заболевания выявили и у младшего брата. Врачи уже определяют необходимую тактику лечения и готовят ребёнка к предстоящему хирургическому лечению.
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