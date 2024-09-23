В Волгограде под суд пошел забивший до смерти 19-летнего таксиста пассажир

В Волгограде перед судом предстанет 22-летний местный житель, который вместе с другом прокатился в такси и вместо оплаты до смерти избил 19-летнего водителя, передает V102.RU.

По информации прокуратуры области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Кировский районный суд Волгограда. Второй участник этого жестокого преступления еще находится под следствием - его дело выделено в отдельное производство.

По данным следствия, обвиняемый и его друг избили таксиста 27 апреля текущего года. Они возвращались из Красноармейского района в Кировский от друзей и были пьяны. Доехав до места назначения, пассажиры отдали таксисту 500 рублей, которых было недостаточно для оплаты. Водитель начал возмущаться, произошел словесный конфликт.

Возле дома №5а по улице Зины Маресьевой пассажиры нанесли парню более 30 ударов по голове и туловищу. Когда таксист перестал двигаться, они вызвали скорую помощь, но было уже поздно. К приезду медиков молодой человек скончался от полученных травм.

Обвиняемый вину не признает. По решению суда он находится под стражей. Ему инкриминируется ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное в составе группы лиц). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.