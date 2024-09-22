«Мертвым в кипятке его нашел сын»: подробности гибели пенсионера в квартире на юге Волгограда





В Волгограде выясняют обстоятельства смерти 73-летнего пенсионера в одной из квартир по ул. Турбинной, 188. Соседи мужчины рассказали ИА «Высота 102» подробности страшной трагедии. Напомним, ранее сообщалось, что житель Волгограда буквально сварился в кипятке, находясь в ванной комнате.

По информации жителей девятиэтажного дома, погибший мужчина проживал последнее время вдвоем с супругой. Однако женщины в день трагедии дома не оказалось.

– Как мы узнали потом, соседка поехала утром на дачу и планировала там заночевать. Получается, что сосед остался дома один. Почему не поехали вместе? Кто его знает. Последнее время он сильно хворал, пару раз лежал в больнице – проблемы с сердцем у него были, – рассказывают местные жители. – Вполне может быть, что и в этот раз сделалось плохо с сердцем.

Мертвым в квартире волгоградца обнаружил его сын, которого вызвали на место соседи.

– Где-то во второй половине дня 19 сентября квартиры – те, что ниже под квартирой, где умер мужчина, начало топить. Стучали, никто не открывал. В итоге нашли телефон сына и позвонили, – рассказывают волгоградцы. – Дверь сын открыл своим ключом, а там буквально по щиколотку горячей воды. Самого же соседа нашли мертвым в туалете.

Волгоградцы полагают, что погибший мужчина мог сорвать трубу, по которой текла горячая вода, самостоятельно – в тот момент, когда ему сделалось плохо.

– Труба была оторвана у самого пола – как будто он пытался удержаться, взявшись за нее, но пластик его просто не выдержал. Жуткое зрелище, конечно. Приезжали уже все - и полиция, и следователи.

Напомним, ранее сообщалось, что прибывшим на ул. Турбинную медикам оставалось лишь констатировать смерть пенсионера.

В СУ СК России по Волгоградской области сообщили, что по факту гибели местного жителя проводят проверку.