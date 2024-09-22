В Волгограде умер обварившийся в своей квартире пенсионер

В Волгограде скончался пенсионер, получивший ожоги всей поверхности тела в результате прорыва трубы с горячей водой в квартире. Гибель мужчины подтвердили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения региона.
– Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины, – сообщили в облздраве в ответ на зарос, направленный информагентством накануне, 21 сентября.
Напомним, по информации источников «Высоты 102», трагедия разыгралась 19 сентября в многоквартирном доме № 188 на ул. Турбинной.
По предварительным данным, 73-летний мужчина получил ожоги находясь в ванной комнате.