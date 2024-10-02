Транспорт

Два раза в одну воронку? Власти Волгограда «потеряли» дороги в ЖК «Комарово»

Транспорт 02.10.2024 16:28
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02.10.2024 16:28


В Волгограде уличная сеть в ЖК «Комарово» как под копирку повторила судьбу подъездной дороги к ЖК «Янтарный Город». Огромный микрорайон, как говорят местные жители, «город в городе», вот-вот может оказаться в транспортной блокаде. Как сообщает ИА «Высота 102», всё дело в том, что за 10 лет существующие здесь объекты транспортной инфраструктуры так и не обрели хозяина.

- Ямы и выбоины глубиной по 15-25 сантиметров. Конечно, лавируем изо всех сил, но, судя по скорости, с которой разрушаются дороги, ещё пару лет – и придётся ходить пешком, - рассказал журналистам один из местных жителей.


Перспектива окончательно превратиться в зону отчуждения, куда не только на общественном транспорте, но и на собственном автомобиле не проедешь, горожан, ожидаемо, не обрадовала. Жители ЖК «Комарово» начали заваливать власти жалобами на дороги, однако, как выяснилось, рассчитывать на помощь мэрии горожанам пока не стоит.

Согласно ответу, направленному жителям на очередное обращение, даже ямочный ремонт нынче – дело строго подотчётное. Выполнить его городские службы могут лишь в отношении перечня дорог, находящихся в ведении властей. Однако, по неизвестным причинам, ни одна из дорог возведённого 10 лет назад жилого комплекса в данном списке не значится.

- Перечень не содержит сведений об автомобильных дорогах в ЖК «Комарово» с элементами их обустройства, - пояснили чиновники.

Из-за данного недоразумения власти вроде бы и хотят, но не могут пойти против правил, в том числе и полотав ул. им. Академика Комарова, к состоянию которой у местных больше всего вопросов.


Однако, по заверению администрации, мучиться горожанам осталось недолго. В ближайшее время муниципалитет всё же рассчитывает взять как минимум отдельные дорожно-транспортные объекты микрорайона на баланс.

- В настоящее время департаментом муниципального имущества осуществляется мероприятие по принятию указанного в вашем обращении участка автомобильной дороги в муниципальную собственность, - подчёркивается в ответе городских властей.


Напомним, ранее редакция рассказывала о вопиющей ситуации, сложившейся с подъездной дорогой к ЖК «Янтарный Город». Здесь мэрия вот уже 17 лет не может взять на баланс проезжую часть ул. Маршала Воронова. Однако и в данном случае администрация обещает в ближайшее время всё уладить.

Фото: сервис «Госуслуги. Решаем вместе», Павел Мирошкин / V102.RU

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