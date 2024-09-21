Транспорт

Под Волгоградом за 209 млн рублей отремонтируют дорогу к отдалённым хуторам

Транспорт 21.09.2024 07:53
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21.09.2024 07:53


В Михайловке Волгоградской области будет приведена в порядок ещё одна автотрасса. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз специалистам предстоит капитально отремонтировать подъездную дорогу 18Н-74-2, которая обеспечивает выезд с хуторов Сухов 2-й, Черёмухов, Глинище, Субботин, Кукушкино и Раздоры. В настоящее время региональные власти объявили о поиске подрядной организации для производства работ.

Согласно проектно-сметной документации, обновлён будет участок протяжённостью 7,7 километров, проходящий через Раковскую сельскую территорию.

Исполнителю госконтракта предстоит отфрезеровать старый асфальт, отсыпать наиболее крупные выбоины щебнем, сформировать обочины и уложить новое покрытие. Также строителям предстоит привести в порядок водопропускные трубы и на отдельных участках установить барьерное ограждение. Перед сдачей объекта на участке будут установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.

Отдельно в договоре предусмотрено и гарантийное обслуживание. В случае выявления дефектов дорожной одежды подрядчик обязан обеспечить ремонт собственными силами в течение 5 лет.

Отметим, на капитальный ремонт 7-километрового участка из бюджета выделено 209,4 млн рублей. Подрядная организация будет определена по итогу открытого аукциона в течение ближайших недель. Работы должны быть выполнены к 1 сентября 2025 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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