«Единая Россия» рассмотрела предложения по поддержке первичных отделений





Секретари базовых партийных организаций из всех 89 регионов представили свои предложения по их развитию, в том числе инициативы по поддержке первичных организаций партии, формированию кадрового резерва, развитию конкурса общественно значимых проектов «первичек» и их участию в избирательных кампаниях. Все предложения обсудили на первом Совете первичных отделений под председательством Дмитрия Медведева и врио секретаря Генсовета Владимира Якушева. Об этом сообщает сайт ER.ru.

– С «первичек» всё начинается. Вся работа проходит в первичных организациях. Вы есть «соль земли», «партийной земли» как минимум. И от вас очень многое зависит, - подчеркнул Дмитрий Медведев на открытии заседания.

Председатель партии также отметил, что несмотря на то, что формированием идеологии партии занимаются высшие партийные органы, репутацию «Единой России» создают её отделения на местах.

– Если люди видят, что наши партийные установки, наша народная программа находят воплощение в муниципалитетах, районах, регионе, значит, это правильная идеология и честная партийная позиция. И задача первичных организаций не только реализовывать большие замыслы партии, соответствующие решения Президента нашей страны, но и бороться с недостатками, – сказал Медведев.

Он напомнил, что сегодня «Единая Россия» насчитывает почти 90 тысяч «первичек» и 2,6 миллиона членов партии, которые «должны общаться с людьми, говорить правду и доносить свою позицию предельно честно и аргументированно».

– Нужно быть активными, в том числе в социальных сетях. Это веление времени. Мы должны там присутствовать. Делать это аргументированно, в некоторых случаях наступательно, но предельно откровенно и честно. С учетом того, что «Единая Россия» – правящая партия, любой человек, когда в партию приходит, рассчитывает на помощь. И партийную, и по линии государства. Об этом должна помнить идеальная «первичка», – сказал Дмитрий Медведев.

Он также акцентировал внимание на том, что работа с людьми должна строиться максимально корректно и в России существует своя политическая ментальность.

– Даже внутри страны существуют разные территории с разными представлениями о том, как нужно выступать, как нужно держаться. Это все нужно учитывать. Мы – не одномерная страна, нас очень много, разные народности, разные вероучения, – сказал председатель партии.

Для обмена опытом между «первичками» секретарь парторганизации Сергей Кудрявцев из Тюмени предложил помимо федерального Совета первичных отделений проводить региональные. В том числе, представлять на них проекты для грантовой поддержки.

– На региональном уровне обязательно нужно встречаться. И если такой совет (первичных отделений – Прим. ред.) создан, в нем должен присутствовать секретарь реготделения. Во многих случаях это высшее должностное лицо региона. Более того, если руководитель совета первичных отделений покажет себя, то это хорошая конкуренция. Иногда и губернатору можно что-то посоветовать и объяснить, почему та или иная позиция не является для партии правильной или не достигают цели принимаемые решения. В любом случае это будет кадровый резерв на будущее, – сказал Дмитрий Медведев.

Помимо этого, он поддержал инициативы по установлению памятного знака за членство в партии, поддержке медийной активности «первичек», расширению грантовых конкурсов для реализации их общественно значимых инициатив.

Многие предложения от секретарей «первичек» уже вошли в предвыборную народную программу партии. Об этом сообщил секретарь первичного отделения № 524 Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Киреев. В регионе партия находимся в постоянном диалоге с людьми, к ее представителям обращаются со своими проблемами и предложениями.

– Все инициативы и идеи, которые мы собрали и обобщили, мы смогли представить на масштабном Форуме первичных отделений, который прошел в Волгограде. В нем приняли участие секретари и активисты «первичек» из всех муниципальных районов области, а заключительный этап форума посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который тоже подчеркнул важную роль, которую играют первичные организации «Единой России» на всех этапах реализации социально значимых проектов.

В Волгограде партия уделяет большое внимание обучению секретарей первичных организаций. Мы имеем возможность участвовать в образовательных программах на площадке высшей партийной школы. Создание Совета первичных отделений, встречи и мероприятия с участием руководства «Единой России» безусловно дадут новый толчок в развитии системы «первичек» и позволят нам обмениваться опытом и масштабировать свои инициативы на всю страну, – отметил Михаил Киреев.

В заключение Совета первичных отделений Владимир Якушев поблагодарил секретарей «первичек» за их работу.

– Вы отвечаете непосредственно на те вопросы, которые волнуют людей в конкретном дворе, населенном пункте, муниципалитете. И именно к вам люди приходят со своими житейскими проблемами. В этом сила «Единой России» – эта разветвленная сеть и организованная работа первичных отделений как раз и дает возможность нам называть себя народной партией, – заключил он.

Напомним, по предложению председателя партии Дмитрия Медведева в «Единой России» 2024 год объявлен Годом первичных отделений. Оно было озвучено на XXI Съезде партии в декабре 2023 года. 2 июля 2024 года «Единая Россия» на заседании Генсовета под председательством Дмитрия Медведева создала Совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов.

Фото: пресс-служба ЕР.