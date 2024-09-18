В Волгоградской области открыли движение по мосту через реку Черную





В Даниловском районе Волгоградской области на автомобильной дороге «Рудня — Даниловка» запустили движение по новому мосту через реку Черную, передает V102.RU.

В общей сложности дорожниками было отремонтировано 60 метров дорожного полотна. Также рабочие привели в порядок опоры, пролетные строения, систему водоотведения, уложили нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия, восстановили деформационные швы, обустроили тротуары и установили защитные ограждения.





Напомним, в Волгоградской области продолжается системная работа по модернизации дорожной отрасли — за 10 лет работы всех видов охватили 4,4 тыс. км автотрасс. С 2022 года по инициативе Андрея Бочарова реализуется отдельная программа по ремонту и строительству мостов и путепроводов, подкрепленная поддержкой нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В этом году работы ведут на 16 объектах, три из них расположены в границах Волгограда и будут обновлены до конца декабря. В целом с 2014 года в Волгоградской области построено 12 мостов и путепроводов, из них четыре — над железной дорогой.





Фото: администрация Волгоградской области

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»