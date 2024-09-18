Здравоохранение

Волгоградские врачи вернули красоту пациентке с редчайшей кожной болезнью

Здравоохранение 18.09.2024 11:48
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18.09.2024 11:48


Волгоградские врачи диагностировали и провели лечение редчайшего кожного заболевания, которое было обнаружено у молодой девушки. Как рассказали V102.RU в Волгоградском государственном медуниверситете, в клинику семейной медицины ВолГМУ она обратилась с жалобами на пятна на лице. 

Шесть лет девушка безуспешно лечилась и проходила обследования. Предполагались разные заболевания, среди них - себорейный дерматит, болезнь Девержи, розацеа и периоральный дерматит. Однако победить болезнь не удавалось.

- При осмотре были выявлены резко ограниченные эритематозно-коричневые пятна с сухой, грубой, слегка утолщенной поверхностью на лбу и на подбородке, в периназальной и периоральной областях. Чтобы получить более полную клиническую картину, мы провели осмотр лампой Вуда и дерматоскопию, - прокомментировала врач-дерматолог Клиники семейной медицины ВолгГМУ, заведующий кафедрой дерматовенерологии ВолгГМУ, кандидат медицинских наук, доцент Светлана Щава.

Изучая историю болезни пациентки, специалисты ВолгГМУ также обратили внимание на то, что после удаления дермоидной кисты яичников у женщины наблюдалось улучшение состояния кожи.

- Мы пришли к выводу, что между поражением кожи и заболеванием яичников существует связь. Нам удалось поставить пациентке диагноз – пигментный перибуккальный эритроз Брока, - рассказала Светлана Щава.

По ее словам, впервые упоминания о пациентах с грубыми сухими пятнами от желто-коричневого до эритематозного цвета вокруг носа и на подбородке появилось в 1923 году. С тех пор в зарубежной литературе описано всего 32 подобных случаев среди женщин и 5 - среди мужчин.

- Это очень редкое, возможно, недостаточно распознаваемое заболевание. Его проявления можно спутать с симптомами некоторых других дерматозов. В российских изданиях к настоящему времени не описаны клинические наблюдения этого эритроза, - отметила Светлана Щава.

После успешной постановки диагноза врачи-дерматологи клиники семейной медицины ВолгГМУ назначили женщине необходимое лечение. В течение последующих месяцев ситуация существенно улучшилась, на лице сохранилась лишь легкая пигментация в местах бывших высыпаний. 

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