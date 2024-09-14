Волгоградский областной суд оставил в силе решение Камышинского городского суда, который частично удовлетворил требования оскорбленного бывшего главы Котовского района Сергея Чумакова к местному активисту Александру Касьянову. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные документы, суд обязал Александра выплатить Чумакову 10 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба за нравственные страдания и разместить опровержение в телеграм-канале «Общественный контроль города Котово». При этом бывший чиновник хотел получить от местного жителя гораздо больше - 90 тысяч рублей, а именно по 30 тысяч за посты, которые обидели экс-главу района.

В частности, Сергей Чумаков требовал 30 тысяч за подпись к фото, где он был изображен с руководителями школ и детских садов «Змеиное гнездо. А в середине – главный шакал». В 30 тысяч рублей он оценил нравственные страдания от другого поста, где говорилось, что за день до подписания контракта на ремонт дырявого водопровода глава района ушел в отпуск. И еще 30 тысяч бывший чиновник хотел получить за перепост сообщения с телеграм-канала «Остров свободы», где утверждалось, что бывший глава района появился на мероприятии в измененном состоянии.