Расследования

Экс-глава Котовского района взыскал с активиста 10 тысяч рублей за перепост в Telegram

Расследования 14.09.2024 11:48
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14.09.2024 11:48


Волгоградский областной суд оставил в силе решение Камышинского городского суда, который частично удовлетворил требования оскорбленного бывшего главы Котовского района Сергея Чумакова к местному активисту Александру Касьянову. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные документы, суд обязал Александра выплатить Чумакову 10 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба за нравственные страдания и разместить опровержение в телеграм-канале «Общественный контроль города Котово». При этом бывший чиновник хотел получить от местного жителя гораздо больше - 90 тысяч рублей, а именно по 30 тысяч за посты, которые обидели экс-главу района. 
В частности, Сергей Чумаков требовал 30 тысяч за подпись к фото, где он был изображен  с руководителями школ и детских садов «Змеиное гнездо. А в середине – главный шакал». В 30 тысяч рублей он оценил нравственные страдания от другого поста, где говорилось, что за день до подписания контракта на ремонт дырявого водопровода глава района ушел в отпуск. И еще 30 тысяч бывший чиновник хотел получить за перепост сообщения с телеграм-канала «Остров свободы», где утверждалось, что бывший глава района появился на мероприятии в измененном состоянии.
В удовлетворении требований касательно «шакала» и утверждения об уходе экс-главы в отпуск суд Сергею Чумакову отказал. А вот перепост с другого телеграм-канала судом был признан как утверждение, характеризующее бывшего чиновника в негативном ключе. Чтобы доказать, что он не страдает алкогольной зависимостью, Сергей Чумаков вынужден был предоставить справку из районной больницы, что за последние пять лет не обращался за медпомощью к наркологу.
При этом, что интересно, претензий к «Острову свободы», откуда была взята информация, которую суд посчитал оскорбляющим честь и достоинство экс-главы, Сергей Чумаков не предъявлял. А полиция, которая проводила проверку по заявлению бывшего чиновника, и вовсе констатировала, что владельца этого канала ей установить не удалось.
Между тем, Александр Касьянов заявил корреспонденту V102.RU, что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.
-  Суд признал надлежащим доказательства публикации данных постов в виде плохих ксерокопий, которые  кто-то сделал «на коленке». Но я уже говорил, что  у телеграм-канала несколько администраторов, почему Чумаков решил, что я имею отношение к размещению этих постов, мне непонятно. Кроме того, при принятии решения суд  основывался на материалах проверки полицейских, которая проводилась по заявлению Чумакова. В определении содержится отказ в возбуждении уголовного дела, однако правоохранитель усмотрел в моих действиях признаки административного нарушения. Но дело в том, что Котовский районный суд признал это определение незаконным и отправил материалы на новую проверку. Об этом мы уведомляли Камышинский суд, однако судья не стал ждать вердикта Котовского суда и, по сути, приняла это как доказательство моей вины, когда выносила решение о частичном удовлетворении требований Чумакова. Надеемся, что на это обратят внимание судьи Четвертого кассационного суда.
Напомним, от Александра Касьянова требовала по 30 тысяч рублей и группа директоров школ и заведующих детскими садами. Руководители бюджетных учреждений также обиделись на подпись к фото про «змеиное гнездо». Однако суд отказал бюджетникам.
Между тем, Сергей Чумаков больше не является главой Котовского района. Чиновник покинул свой пост по собственному желанию весной этого года. Этому предшествовала череда уголовных скандалов, связанных с освоением бюджетных средств на объектах инфраструктуры муниципалитета. В Котово при этом остается нерешенной главная проблема города, связанная с водоснабжением.

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