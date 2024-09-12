



12 сентября Андрей Бочаров продолжил череду рабочих поездок по Волгограду. Как сообщает ИА «Высота 102», утром глава региона проинспектировал ход развития социальной инфраструктуры на территории посёлка ГЭС.

- Эту территорию нужно приводить в порядок. Дороги будут построены, школа, благоустройство сделано, выстроены пешеходные и транспортные связи. Когда мы полностью все сдадим — мы получим микрорайон с хорошей перспективой развития, - подчеркнул губернатор.

По информации пресс-службы региональной администрации, ранее за минувшие несколько десятилетий городскими властями были допущены стратегические ошибки в планировании этой территории, из-за чего в том числе возник и дефицит объектов социальной инфраструктуры. Сейчас же ситуация планомерно исправляется. Соответствующие мероприятия заложены в 10-летнюю программу развития областного центра.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области