В Краснооктябрьском районе Волгограда тушат крупный пожар

В Краснооктябрьском районе Волгограда около полуночи загорелась несанкционированная свалка, сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев.







— Горит частный сектор, свалка с отходами. Огонь быстро распространяется на рядом стоящие деревья, валит черный дым. Грозит перекинуться на дома. На месте как минимум три пожарные машины, — рассказали местные жители.





Горожане утверждают, что возгорание произошло напротив домов № 22 и № 19 по улице Никопольской около пруда. Пожарным удалось локализовать огонь.





Информация уточняется в ГУ МЧС России по Волгоградской области.





















Фото и видео: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»