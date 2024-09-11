Миллион рублей сэкономят на зачистке свалок на севере Волгограда

В Тракторозаводском районе Волгограда уберут пять стихийных свалок за 2,9 миллиона рублей, что на 1 миллион меньше начальной стоимости закупки, сообщает V102.RU со ссылкой на итоги электронного аукциона по определению подрядчика работ.

На конкурс поступило четыре заявки. Победителем был признан участник, предложивший наименьшую цену. В итоговом протоколе он обозначен под первым номером.

Общий объем мусора, который предстоит убрать на горизонтальной поверхности и склонах оврагов, составляет 1627 куб.м. Самая большая свалка объемом 900 куб.м. расположена на ул. Шурухина, 125, примерно в 250 метрах от Третьей продольной магистрали. В основном здесь находятся отходы IV – V класс опасности, такие как полиэтилен и изделия из него, строительный и бытовой мусор, ветки деревьев.

Еще один крупный мусорный завал в 207 кубометров расположен в овраге на земельном участке в 500 метрах от пересечения Третьей продольной с улицей Алюминиевая.

Две несанкционированные свалки расположены у ГСК № 6 «Березка». Здесь также накопились ветки деревьев, пластиковая тара и строительные отходы. Еще один мусорный очаг будет зачищен на склоне оврага по ул.Валуйская, 85.

Работы должны быть выполнены в течение 60 дней, отсчет которых начинается с даты подписания контракта.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»