Политика 11.09.2024 12:21
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11.09.2024 12:21
В региональном обкоме КПРФ назвали депутатов Волгоградской облдумы, которые избрались в регпарламент по партийным спискам. Как сообщает V102.RU со ссылкой на организацию, по такой схеме в облдуму вошли Олег Дмитриев, который являлся кандидатом в губернаторы Волгоградской области, депутат нескольких созывов Валерий Могильный и директор школы из Среднеахтубинского района Денис Усков. Руководитель фракции КПРФ в облдуме Тамара Головачева переизбралась в регпарламент по одномандатному округу в Центральном районе Волгограда.
При этом остальные партии – «Единая Россия», «Справедливая Россия – за правду!», партия пенсионеров и «Новые люди» пока держат в тайне фамилии будущих депутатов регпарламента, которые избирались по партийным спискам.
Сегодня, напомним, в ИКВО Волгоградской области заявили, как распределятся мандаты по единому в областной думе по единому избирательному округу. В частности, «Единая Россия» получит 11 мандатов; КПРФ – 3 мандата; ЛДПР – 2 мандата; «Справедливая Россия – За правду» – 1 мандат; «Новые люди» – 1 мандат; партия пенсионеров – 1 мандат.
Всего в Волгоградскую областную думу избрано 38 депутатов: 19 – по единому избирательному округу и 19 – по одномандатным избирательным округам.
Фото V102.RU
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