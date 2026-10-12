Жители двух районов Волгограда временно останутся без водоснабжения





Жители Дзержинского и Ворошиловского районов Волгограда готовятся провести почти сутки без холодного водоснабжения. Как сообщают «Концессий водоснабжения», для выполнения восстановительных с 9:00 12 октября по 6:00 13 октября подача ресурса будет ограничена по ряду адресов.



В Дзержинском районе будет временно приостановлена подача воды в домах по улице Бурейской, 1-9, 2-20; а также по улице Ангарской,17. На улице Тургенева пониженное давление воды будет наблюдаться в домах с номерами от 2 до 18, на улице Михаила Паникахи — в домах с номерами от 7 до 22, а на улице Нильской — в домах №4г и №46.



В Ворошиловском районе также ожидается временное отключение водоснабжения по следующим адресам: улица Рокоссовского (дома с чётными номерами от 20 до 62 и дома №3Б и №5Б); переулок Чембарский (дома с номерами от 262 до 274 и дома от 1 до 50); улица Чембарская (дома от 1 до 56/5 и дома от 41 до 57); улица Нежинская (дома от 43 до 62); улица Новоузенская (дома от 57 до 69); переулок Моздокский (дом №438); улица Дубовская (дома от 258 до 268); переулок Аткарский (дома №123 и №123А); улица Елецкая (дома от 56 до 64 и дома от 541 до 548).