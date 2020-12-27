Общество 27.12.2020 10:01
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27.12.2020 10:01
В Минздраве РФ сообщили подробности состояния здоровья 10-летнего мальчика, получившего серьезные травмы в ДТП с автобусом «Волгоград-Москва» в Рязанской области. Ребенок был доставлен в Москву и сейчас проходит лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ, пояснили в министерстве ИА "Высота 102".
В результате аварии ребенок получил травмы ног и руки с частичной ампутацией, переломы костей таза. Он потерял много крови и был в состоянии шока. Врачам Скопинской ЦРБ и бригаде медиков из Рязани удалось, стабилизировать состояние пациента, после чего он был переведён в областную детскую больницу Рязани. По распоряжению главы Минздрава, в Рязань был направлен реанимобиль с бригадой реаниматологов Центра экстренной медицинской помощи ДЗМ и со специалистами клиники Рошаля. Пациент консультирован директором института В.А. Митишом, уточнили в Минздраве РФ. После дообследования и достижения транспортабельного состояния ребенок был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии силами этой же бригады.
При поступлении в клинику, состояние пациента расценивалось как крайне тяжелое. Ребёнок находится на искусственной вентиляции лёгких. Проведено всестороннее обследование, включая КТ, продолжена комплексная терапия, фиксациификсированы переломы костей таза. Предстоит длительное лечение и повторные операции. В дальнейшем будет решаться вопрос с протезированием, говорится в сообщении федерального ведомства.
В правительстве Рязанской области также заявили, что мальчику уже сделана одна операция и он находится под наблюдением лучших московских врачей. Здесь сообщили подробности о состоянии здоровья и других пострадавших. Так, в областную детскую клиническую больницу было доставлено пять детей. Два мальчика уже готовятся к выписке. Их маму также планируют выписать из ОКБ. Ещё один мальчик ждёт свою маму, которая выехала за ним из Волгограда. 17-летняя девочка, пострадавшая в аварии, находится в реанимации в сознании и дышит самостоятельно.
Что касается взрослых пострадавших, их состояние не вызывает опасений врачей. Наиболее тяжелый пациент – мужчина, доставленный вчера утром в реанимацию, уже переведён в общую палату и получает консервативное лечение. Остальные продолжают лечение или готовятся к выписке. Один пациент получил помощь амбулаторно.
Напомним, в страшном ДТП с автобусом «Волгоград-Москва», принадлежащим компании «Диана Тур», 25 декабря погибли четыре человека, 11 пострадали.
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