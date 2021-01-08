



Состояние 10-летнего Влада Синилкина, получившего страшные травмы в результате ДТП с автобусом «Волгоград-Москва» в Рязанской области, продолжает оставаться стабильно тяжелым. Об этом рассказал ИА «Высота 102» отчим мальчика Роман Степанов. «Влад то в сознании, то снова под препаратами. Он еще не осознал, что с ним произошло. Перевязки ему делают под наркозом. Нас пускают к нему каждый день на час – заходим по очереди. Мы надеемся на врачей и уже думаем о предстоящей реабилитации нашего ребенка и протезировании», - сказал мужчина.

По словам Романа, только протез на ручку может стоить от 3 до 3,5 миллиона рублей. И его нужно менять по мере взросления ребенка. «Мы объявили сбор помощи. Будем благодарны всем, кто откликнется», - сказал Роман.





Напомним, страшная трагедия произошла 25 декабря 2020 года в Рязанской области. Автобус «Волгоград-Москва» вылетел с трассы и перевернулся. В ДТП погибли 4 человека, 11 получили травмы, в том числе 10-летний Влад Синилкин, который находился в автобусе вместе с Романом Степановым. Мальчика госпитализировали в московскую клинику – в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ - с ампутированными тремя конечностями. Врачи сделали невозможное - с учетом тяжести травм, которые считаются несовместимыми с жизнью, они продолжают бороться за его жизнь. Судьбой ребенка озаботился и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он пообещал оказать помощь в протезировании в предстоящем процессе реабилитации.

Для помощи Владу Синилкину карта Сбербанка - 4817760135366155.

Карта привязана к номеру телефона - 8-927-501-35-98 - Роман Сергеевич Степанов, отчим Влада Синилкина.