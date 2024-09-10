Волгоградская пенсионерка поимела с дроппера из Казани 20 тыс. рублей





Прокуратура Волгограда встала на защиту 68-летней пенсионерки, которая перевела мошенникам 120 тысяч рублей на «безопасный» счет. Как сообщает V102.RU, суд обязал безосновательно обогатившегося дроппера вернуть похищенную сумму с процентами.

Установлено, что волгоградке поступил звонок от якобы сотрудников банка, которые уговорили женщину перевести на неизвестный счет 120 тысяч рублей. После того как она перекинула деньги, мошенники перестали выходить на связь.

При это похищенные деньги пришли на счет 23-летнего жителя Казани, который за вознаграждение любезно предоставил свои реквизиты мошенникам.

- Решением Советского районного суда Казани по иску прокурора в пользу пенсионерки с дроппера взыскано порядка более 140 тыс. рублей, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Исполнение судебного акта будет проконтролировано прокуратурой. Расследование уголовного дела о мошенничестве также продолжает оставаться под надзором ведомства.

Как не стать дроппером, ранее мы подробно рассказали в нашем раннем материале.