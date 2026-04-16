В Волгограде продолжают дорожать свежие помидоры и огурцы





В Волгограде накануне сезона свежих салатов вновь подскочили цены на помидоры. Всего за неделю овощи подорожали на 12,4%.

Еще недавно считавшиеся практически «золотыми», в регионе вновь прибавили в цене и огурцы – специалисты Волгоградстата зафиксировали прибавку в 3,3%. Новые ценники сотрудники магазинов повесили также на бананы: +2,9% к прежней стоимости.

А вот яблоки, напротив, подешевели более чем на 3%. Приятным бонусом для покупателей стало и небольшое снижение цен и на основные ингредиенты для борща - картофель, морковь и белокачанную капусту.

Отметим, что зимой и в начале весны тепличные овощи уже не раз возглавляли топ самых подорожавших в регионе продуктов. По информации Росстата, в марте среднерыночная цена помидоров превышала 230 рублей. Не дешевле обходятся покупателям и свежие огурцы.